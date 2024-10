Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag schwächer

Am Donnerstag verbucht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,21 Prozent auf 1 800,63 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 1 804,34 Punkte an der Kurstafel, nach 1 804,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 796,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 809,97 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 0,123 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 10.09.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 785,39 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 10.07.2024, bei 1 835,54 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2023, den Stand von 1 587,17 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 5,51 Prozent auf 20,10 EUR), PORR (+ 2,48 Prozent auf 14,86 EUR), Raiffeisen (+ 1,64 Prozent auf 17,96 EUR), STRABAG SE (+ 0,93 Prozent auf 38,10 EUR) und Lenzing (+ 0,59 Prozent auf 34,30 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-3,27 Prozent auf 7,70 EUR), Polytec (-2,57 Prozent auf 2,65 EUR), DO (-1,97 Prozent auf 149,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,86 Prozent auf 84,20 EUR) und ZUMTOBEL (-1,76 Prozent auf 5,58 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 63 593 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,327 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 2,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

