Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verliert zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,01 Prozent schwächer bei 1 788,94 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,015 Prozent leichter bei 1 788,88 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 789,15 Punkten am Vortag.

Bei 1 787,51 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 790,40 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 1,23 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.09.2024, lag der ATX Prime bei 1 795,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 846,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 522,44 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 4,37 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 0,87 Prozent auf 11,60 EUR), Verbund (+ 0,66 Prozent auf 76,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,48 Prozent auf 84,50 EUR), Flughafen Wien (+ 0,38 Prozent auf 53,40 EUR) und OMV (+ 0,26 Prozent auf 39,06 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-5,66 Prozent auf 8,34 EUR), PORR (-1,18 Prozent auf 15,02 EUR), Polytec (-1,15 Prozent auf 2,58 EUR), DO (-1,09 Prozent auf 144,80 EUR) und IMMOFINANZ (-0,87 Prozent auf 15,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13 009 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,942 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,93 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

