Angespannte Stimmung in Zürich: SLI gibt letztendlich nach

Am Dienstag fiel der SLI via SIX letztendlich um 0,48 Prozent auf 1 888,45 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,236 Prozent tiefer bei 1 893,13 Punkten, nach 1 897,61 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 883,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 1 901,08 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 906,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, betrug der SLI-Kurs 1 775,48 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bewegte sich der SLI bei 1 756,59 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,08 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 936,63 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell ams (+ 1,47 Prozent auf 1,07 CHF), Straumann (+ 1,13 Prozent auf 143,40 CHF), Roche (+ 0,91 Prozent auf 221,80 CHF), Sandoz (+ 0,58 Prozent auf 26,00 CHF) und Swisscom (+ 0,39 Prozent auf 520,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-2,44 Prozent auf 106,10 CHF), Lonza (-2,29 Prozent auf 545,00 CHF), Holcim (-1,64 Prozent auf 79,16 CHF), Alcon (-1,42 Prozent auf 75,10 CHF) und UBS (-1,28 Prozent auf 27,83 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 100 387 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 247,746 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,04 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

