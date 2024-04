Angespannte Stimmung in Zürich: SMI am Dienstagmittag mit Abgaben

Der SMI zeigt sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,36 Prozent schwächer bei 11 688,21 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,277 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,145 Prozent auf 11 747,44 Punkte an der Kurstafel, nach 11 730,43 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 11 685,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 762,56 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 493,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der SMI bei 11 137,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, wies der SMI einen Stand von 11 106,24 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,64 Prozent nach oben. Bei 11 799,91 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 0,82 Prozent auf 81,42 CHF), Givaudan (+ 0,55 Prozent auf 4 038,00 CHF), UBS (+ 0,54 Prozent auf 27,89 CHF), Roche (+ 0,26 Prozent auf 230,30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,19 Prozent auf 41,97 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swisscom (-4,97 Prozent auf 524,00 CHF), Sonova (-1,88 Prozent auf 256,20 CHF), Novartis (-1,32 Prozent auf 86,22 CHF), Sika (-0,97 Prozent auf 266,00 CHF) und Holcim (-0,96 Prozent auf 80,88 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 934 167 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,495 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

