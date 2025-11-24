Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3400 auf 3900 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Bewertung des Aromen- und Duftstoffhersteller liege inzwischen klar unter ihrem historischen Schnitt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Auch die Prämie zum MSCI Europe liege auf Zehnjahrestief. Die Expertin hält dies für nicht gerechtfertigt angesichts deutlich höherer Barmittelzuflüsse und Wertsteigerungsoptionen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
3 900,00 CHF
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
3 340,00 CHF
Abst. Kursziel*:
16,77%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
3 347,00 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
16,52%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
KGV*:
