Schwacher Handel: SPI notiert zum Start im Minus

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 18 140,75 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,350 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,304 Prozent auf 18 164,07 Punkte an der Kurstafel, nach 18 219,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 18 140,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 164,07 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, betrug der SPI-Kurs 17 777,13 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der SPI auf 17 208,77 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wies der SPI einen Wert von 15 518,44 Punkten auf.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit VAT (+ 7,72 Prozent auf 415,70 CHF), Idorsia (+ 7,29 Prozent auf 4,57 CHF), Partners Group (+ 4,49 Prozent auf 1 026,50 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,35 Prozent auf 0,72 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 3,80 Prozent auf 109,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil GAM (-10,58 Prozent auf 0,13 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,14 Prozent auf 0,14 CHF), Evolva (-4,94 Prozent auf 0,77 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,53 Prozent auf 1,81 CHF) und Adval Tech (-4,04 Prozent auf 38,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 130 890 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 287,573 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie an.

