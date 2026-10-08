AngioDynamics Inc. Q1 Loss Declines

(RTTNews) - AngioDynamics Inc. (ANGO) announced Loss for first quarter of -$7.10 million

The company's earnings came in at -$7.10 million, or -$0.17 per share. This compares with -$10.90 million, or -$0.26 per share, last year.

Excluding items, AngioDynamics Inc. reported adjusted earnings of -$1.84 million or -$0.04 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.9% to $80.92 million from $75.71 million last year.

AngioDynamics Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$7.10 Mln. vs. -$10.90 Mln. last year. -EPS: -$0.17 vs. -$0.26 last year. -Revenue: $80.92 Mln vs. $75.71 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ -0.29 To $ -0.24 Full year revenue guidance: $ 336.0 M To $ 341.0 M

Guidance is adjusted EPS