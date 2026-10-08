AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
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08.10.2026 12:12:20
AngioDynamics Inc. Q1 Loss Declines
(RTTNews) - AngioDynamics Inc. (ANGO) announced Loss for first quarter of -$7.10 million
The company's earnings came in at -$7.10 million, or -$0.17 per share. This compares with -$10.90 million, or -$0.26 per share, last year.
Excluding items, AngioDynamics Inc. reported adjusted earnings of -$1.84 million or -$0.04 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.9% to $80.92 million from $75.71 million last year.
AngioDynamics Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$7.10 Mln. vs. -$10.90 Mln. last year. -EPS: -$0.17 vs. -$0.26 last year. -Revenue: $80.92 Mln vs. $75.71 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ -0.29 To $ -0.24 Full year revenue guidance: $ 336.0 M To $ 341.0 M
Guidance is adjusted EPS
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