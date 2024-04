Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus

Der STOXX 50 zeigte sich am Dienstagabend im Minus.

Schlussendlich verlor der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,61 Prozent auf 4 401,09 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,303 Prozent auf 4 441,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 428,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 462,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 394,07 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 4 302,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.01.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 091,98 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, stand der STOXX 50 bei 3 941,10 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,55 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Glencore (+ 3,01 Prozent auf 4,48 GBP), BP (+ 2,60 Prozent auf 5,09 GBP), Rio Tinto (+ 1,99) Prozent auf 51,17 GBP), BASF (+ 1,68 Prozent auf 53,82 EUR) und Diageo (+ 1,01 Prozent auf 29,55 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Reckitt Benckiser (-5,25 Prozent auf 42,75 GBP), Enel (-3,22 Prozent auf 6,00 EUR), GSK (-2,67 Prozent auf 16,63 GBP), RELX (-1,99 Prozent auf 33,56 GBP) und Novartis (-1,91 Prozent auf 85,70 CHF) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 36 037 250 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 526,717 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 6,27 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 10,01 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

