Mercedes-Benz Group Aktie
|58,05EUR
|3,83EUR
|7,06%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Autohersteller habe bei operativem Gewinn (Ebit) und Free Cash Flow im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch in seiner Einschätzung. Zudem habe Mercedes beim Barmittelumschlag nun höhere Ansprüche./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57,74 €
|
Abst. Kursziel*:
3,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,36%
|
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
10:31
Mercedes-Benz Group Neutral
UBS AG
10:24
Mercedes-Benz Group Buy
Warburg Research
08:22
Mercedes-Benz Group Hold
Jefferies & Company Inc.
08:14
Mercedes-Benz Group Market-Perform
Bernstein Research
07:40
Mercedes-Benz Group Overweight
JP Morgan Chase & Co.
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|57,60
|6,23%
