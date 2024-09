Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der SDAX verliert heute an Wert.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,82 Prozent leichter bei 13 528,35 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 97,868 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,019 Prozent leichter bei 13 637,77 Punkten in den Handel, nach 13 640,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 449,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 640,82 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 3,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 415,63 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.06.2024, einen Stand von 15 155,88 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.09.2023, den Wert von 13 211,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,12 Prozent nach unten. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 940,72 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit GFT SE (+ 4,14 Prozent auf 21,40 EUR), pbb (+ 3,81 Prozent auf 5,86 EUR), PVA TePla (+ 2,34 Prozent auf 13,53 EUR), Fielmann (+ 1,93 Prozent auf 44,80 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 1,74 Prozent auf 23,40 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil GRENKE (-12,45 Prozent auf 21,80 EUR), ATOSS Software (-9,80 Prozent auf 119,60 EUR), Douglas (-4,44 Prozent auf 19,36 EUR), PNE (-4,28 Prozent auf 11,18 EUR) und SMA Solar (-4,11 Prozent auf 18,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 552 471 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX mit 8,812 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,04 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

