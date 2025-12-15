Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich schwächer

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent tiefer bei 16 839,88 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 83,720 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 909,44 Zählern und damit 0,273 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 863,34 Punkte).

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 16 823,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 909,44 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 148,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, notierte der SDAX bei 16 714,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 14 069,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 21,26 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell PATRIZIA SE (+ 1,95 Prozent auf 8,38 EUR), MBB SE (+ 1,50 Prozent auf 203,00 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 1,42 Prozent auf 7,85 EUR), Klöckner (+ 1,41 Prozent auf 7,91 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 1,37 Prozent auf 4,43 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil pbb (-2,88 Prozent auf 4,25 EUR), PNE (-2,83 Prozent auf 9,95 EUR), Elmos Semiconductor (-2,44 Prozent auf 91,80 EUR), Verve Group (-1,75 Prozent auf 1,68 EUR) und STO SE (-1,58 Prozent auf 124,60 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 232 738 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 7,332 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at