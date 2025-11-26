SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich fester

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,89 Prozent stärker bei 16 303,74 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 80,375 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,378 Prozent höher bei 16 220,15 Punkten, nach 16 159,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 304,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 166,29 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 2,87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 371,36 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2025, den Stand von 17 057,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 342,07 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,40 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Salzgitter (+ 10,45 Prozent auf 33,62 EUR), Siltronic (+ 6,98 Prozent auf 47,20 EUR), STRATEC SE (+ 3,99 Prozent auf 22,15 EUR), pbb (+ 3,72 Prozent auf 4,52 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,56 Prozent auf 5,71 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Amadeus Fire (-2,63 Prozent auf 46,20 EUR), STO SE (-1,94 Prozent auf 121,60 EUR), PNE (-1,75 Prozent auf 9,55 EUR), NORMA Group SE (-0,91 Prozent auf 13,04 EUR) und GFT SE (-0,88 Prozent auf 18,00 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 439 155 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,118 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

