Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächer

In Frankfurt stehen die Signale am Montag auf Stabilisierung.

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent auf 16 860,90 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 83,720 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,273 Prozent fester bei 16 909,44 Punkten in den Handel, nach 16 863,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 909,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 800,44 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 148,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 714,19 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der SDAX auf 14 069,63 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,41 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell NORMA Group SE (+ 3,06 Prozent auf 14,80 EUR), Klöckner (+ 2,31 Prozent auf 7,98 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,20 Prozent auf 7,91 EUR), MBB SE (+ 2,00 Prozent auf 204,00 EUR) und Alzchem Group (+ 1,91 Prozent auf 138,40 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil PNE (-3,71 Prozent auf 9,86 EUR), pbb (-3,56 Prozent auf 4,22 EUR), Elmos Semiconductor (-1,59 Prozent auf 92,60 EUR), STO SE (-1,58 Prozent auf 124,60 EUR) und Schaeffler (-1,48 Prozent auf 7,65 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 547 058 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 7,332 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at