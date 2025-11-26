Aufschläge in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart

Am Mittwoch legt der SDAX um 09:13 Uhr via XETRA um 0,54 Prozent auf 16 246,01 Punkte zu. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 80,375 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,378 Prozent auf 16 220,15 Punkte an der Kurstafel, nach 16 159,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 16 220,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 274,12 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2,51 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der SDAX bei 17 371,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der SDAX mit 17 057,26 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 342,07 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,99 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 13 183,63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 7,62 Prozent auf 32,76 EUR), Formycon (+ 2,71 Prozent auf 24,60 EUR), EVOTEC SE (+ 2,14 Prozent auf 5,63 EUR), Siltronic (+ 2,13 Prozent auf 45,06 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 1,90 Prozent auf 7,52 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil PNE (-1,13 Prozent auf 9,61 EUR), SFC Energy (-1,09 Prozent auf 12,68 EUR), ATOSS Software (-1,09 Prozent auf 109,20 EUR), Amadeus Fire (-0,95 Prozent auf 47,00 EUR) und GFT SE (-0,77 Prozent auf 18,02 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 93 915 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 6,118 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

