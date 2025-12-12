Freitagshandel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Wenig Veränderung war zum Handelsende in Frankfurt zu beobachten.

Der SDAX beendete den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 16 861,73 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 83,517 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,218 Prozent fester bei 16 904,09 Punkten, nach 16 867,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 16 853,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 012,92 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,581 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 172,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 561,83 Punkten auf. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 14 174,91 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 21,42 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Stabilus SE (+ 3,06 Prozent auf 20,20 EUR), KWS SAAT SE (+ 3,04 Prozent auf 67,80 EUR), Befesa (+ 3,03 Prozent auf 28,54 EUR), Amadeus Fire (+ 2,47 Prozent auf 43,50 EUR) und Verve Group (+ 1,96 Prozent auf 1,71 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Alzchem Group (-4,10 Prozent auf 135,80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,37 Prozent auf 80,40 EUR), Springer Nature (-2,43 Prozent auf 18,50 EUR), Elmos Semiconductor (-2,08 Prozent auf 94,10 EUR) und pbb (-1,84 Prozent auf 4,38 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 969 980 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 7,134 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

