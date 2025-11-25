Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich freundlich

Am Dienstagabend wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag steht der SDAX via XETRA schlussendlich 0,63 Prozent im Plus bei 16 154,81 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 78,850 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,106 Prozent höher bei 16 070,93 Punkten in den Handel, nach 16 053,96 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 15 978,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 154,81 Punkten lag.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 371,36 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 177,16 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 13 510,41 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,33 Prozent zu. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Formycon (+ 5,97 Prozent auf 23,95 EUR), Salzgitter (+ 5,33 Prozent auf 30,44 EUR), Mutares (+ 4,60 Prozent auf 27,30 EUR), EVOTEC SE (+ 3,96 Prozent auf 5,51 EUR) und pbb (+ 3,81 Prozent auf 4,36 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen thyssenkrupp nucera (-9,28 Prozent auf 7,38 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,29 Prozent auf 82,60 EUR), SMA Solar (-3,84 Prozent auf 31,56 EUR), PNE (-3,19 Prozent auf 9,72 EUR) und Nagarro SE (-1,81 Prozent auf 70,45 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 749 381 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,891 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

