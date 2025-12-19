DCC Aktie

DCC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100 aktuell 19.12.2025 09:29:21

Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start im Minus

Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start im Minus

Das macht das Börsenbarometer in London am fünften Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,02 Prozent schwächer bei 9 835,85 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,813 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,000 Prozent auf 9 837,76 Punkte an der Kurstafel, nach 9 837,77 Punkten am Vortag.

Bei 9 838,26 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 9 819,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 507,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 216,67 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 105,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 19,08 Prozent zu Buche. Bei 9 930,09 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell DCC (+ 3,23 Prozent auf 50,75 GBP), Standard Chartered (+ 1,07 Prozent auf 17,93 GBP), SSE (+ 0,84 Prozent auf 21,69 GBP), Rolls-Royce (+ 0,77 Prozent auf 11,53 GBP) und Ashtead (+ 0,70 Prozent auf 54,42 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Barratt Developments (-1,49 Prozent auf 3,73 GBP), Croda International (-1,21 Prozent auf 27,65 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-0,99 Prozent auf 14,95 GBP), Burberry (-0,96 Prozent auf 12,85 GBP) und Ocado Group (-0,95 Prozent auf 2,50 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die DCC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 23 249 391 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 239,897 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu DCC plcmehr Nachrichten

Analysen zu Hikma Pharmaceuticals PLCShsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 36,60 -4,19% 3i plc
Ashtead plc 61,00 2,52% Ashtead plc
AstraZeneca PLC 154,05 0,06% AstraZeneca PLC
Barratt Developments PLC 4,32 0,09% Barratt Developments PLC
Burberry plc 14,64 0,38% Burberry plc
Croda International PLC Registered Shs 31,45 1,09% Croda International PLC Registered Shs
DCC plc 54,50 -1,80% DCC plc
Diploma PLC 59,50 0,85% Diploma PLC
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 16,70 0,00% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
Legal & General plc 2,82 -4,41% Legal & General plc
Ocado Group PLC 2,80 5,95% Ocado Group PLC
Rolls-Royce Plc 13,24 0,91% Rolls-Royce Plc
SSE Plc 24,40 0,00% SSE Plc
Standard Chartered plc 20,40 3,03% Standard Chartered plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 849,95 0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX im Minus -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen zum Wochenende leichte Abgaben. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen