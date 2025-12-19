Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start im Minus

Das macht das Börsenbarometer in London am fünften Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,02 Prozent schwächer bei 9 835,85 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,813 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,000 Prozent auf 9 837,76 Punkte an der Kurstafel, nach 9 837,77 Punkten am Vortag.

Bei 9 838,26 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 9 819,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 507,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 216,67 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 105,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 19,08 Prozent zu Buche. Bei 9 930,09 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell DCC (+ 3,23 Prozent auf 50,75 GBP), Standard Chartered (+ 1,07 Prozent auf 17,93 GBP), SSE (+ 0,84 Prozent auf 21,69 GBP), Rolls-Royce (+ 0,77 Prozent auf 11,53 GBP) und Ashtead (+ 0,70 Prozent auf 54,42 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Barratt Developments (-1,49 Prozent auf 3,73 GBP), Croda International (-1,21 Prozent auf 27,65 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-0,99 Prozent auf 14,95 GBP), Burberry (-0,96 Prozent auf 12,85 GBP) und Ocado Group (-0,95 Prozent auf 2,50 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die DCC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 23 249 391 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 239,897 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at