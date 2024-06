Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht mittags Verluste

So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag.

Um 12:08 Uhr sinkt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,01 Prozent auf 8 190,22 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,531 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 191,29 Punkte an der Kurstafel, nach 8 191,29 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 164,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 8 191,29 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,532 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, stand der FTSE 100 bei 8 420,26 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, bei 7 738,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 588,48 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Smurfit Kappa (+ 4,61 Prozent auf 44,28 EUR), Vodafone Group (+ 1,95 Prozent auf 0,72 GBP), Anglo American (+ 1,84 Prozent auf 24,33 GBP), Beazley (+ 1,76 Prozent auf 6,93 GBP) und D S Smith (+ 1,58 Prozent auf 3,56 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil The Berkeley Group (-3,11 Prozent auf 48,54 GBP), Segro (-2,26 Prozent auf 8,98 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-1,85 Prozent auf 84,95 GBP), Barratt Developments (-1,70 Prozent auf 4,74 GBP) und Taylor Wimpey (-1,70 Prozent auf 1,45 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 12 279 356 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 228,467 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at