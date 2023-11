Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Um 20:02 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,04 Prozent auf 34 046,36 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10,510 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,213 Prozent auf 33 988,83 Punkte an der Kurstafel, nach 34 061,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 34 010,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 34 167,26 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 06.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33 407,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 35 065,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 32 403,22 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 2,75 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 1,03 Prozent auf 272,65 USD), Apple (+ 0,91 Prozent auf 178,26 USD), Merck (+ 0,75 Prozent auf 104,16 USD), IBM (+ 0,71 Prozent auf 148,95 USD) und Microsoft (+ 0,67 Prozent auf 355,15 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Walgreens Boots Alliance (-1,47 Prozent auf 21,79 USD), Goldman Sachs (-1,44 Prozent auf 322,90 USD), Caterpillar (-1,39 Prozent auf 237,40 USD), Walt Disney (-1,38 Prozent auf 83,90 USD) und Salesforce (-1,05 Prozent auf 205,30 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 6 137 685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,573 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,59 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent an der Spitze im Index.

