WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für August auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer halte einen gesunden Lieferrhythmus aufrecht, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren dürfte sich nun auf die Genehmigung der Flugaufsichtsbehörde FAA zur Steigerung der Produktion der Modelle des Typs Max richten./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 229,52
|
Abst. Kursziel*:
8,92%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 229,52
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,92%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen
|07:37
|Boeing Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|25.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|195,82
|-0,12%
