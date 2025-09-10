NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für August auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer halte einen gesunden Lieferrhythmus aufrecht, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren dürfte sich nun auf die Genehmigung der Flugaufsichtsbehörde FAA zur Steigerung der Produktion der Modelle des Typs Max richten./rob/la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:20 / EDT



