Boeing Aktie

195,82EUR -0,24EUR -0,12%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

09.09.2025 22:53:15

Boeing Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für August auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer halte einen gesunden Lieferrhythmus aufrecht, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren dürfte sich nun auf die Genehmigung der Flugaufsichtsbehörde FAA zur Steigerung der Produktion der Modelle des Typs Max richten./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 229,52 		Abst. Kursziel*:
8,92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 229,52 		Abst. Kursziel aktuell:
8,92%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:37 Boeing Buy UBS AG
09.09.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.09.25 Boeing Buy UBS AG
25.08.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:00 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.