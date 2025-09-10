Boeing Aktie
|195,82EUR
|-0,24EUR
|-0,12%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Gavin Parsons kommentierte am Dienstagabend die Aufträge vom August und aktuelle Auslieferungszahlen. Er sieht weiter kaum Belastungen durch Zölle und rechnet mit einem deutlich geringeren Barmittelabfluss im Gesamtjahr als Boeing selbst./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 229,52
|
Abst. Kursziel*:
21,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 229,52
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,99%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
|07:37
|Boeing Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|25.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|195,82
|-0,12%
