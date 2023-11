Anleger in Paris halten sich zurück: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 7 059,78 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,159 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,337 Prozent fester bei 7 084,51 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 060,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 086,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 046,86 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 3,41 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.10.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 6 997,05 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, bei 7 260,53 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 03.11.2022, einen Wert von 6 243,28 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 7,05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 7 581,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 518,21 Zählern registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 7 563 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 337,252 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 2,56 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

