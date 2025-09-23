Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester

Machte sich der CAC 40 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,62 Prozent auf 7 878,27 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,365 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,480 Prozent auf 7 867,69 Punkte an der Kurstafel, nach 7 830,11 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 878,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 857,11 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 969,69 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2025, den Wert von 7 537,57 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2024, einen Stand von 7 508,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6,55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 257,88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern markiert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 12 267 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 253,299 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,62 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

