Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester
Um 09:12 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,62 Prozent auf 7 878,27 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,365 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,480 Prozent auf 7 867,69 Punkte an der Kurstafel, nach 7 830,11 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 7 878,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 857,11 Einheiten.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 969,69 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2025, den Wert von 7 537,57 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2024, einen Stand von 7 508,08 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6,55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 257,88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern markiert.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 12 267 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 253,299 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,62 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
