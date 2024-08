Anleger in Wien halten sich zurück: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell

So bewegt sich der ATX Prime am Mittag.

Am Donnerstag verliert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,46 Prozent auf 1 843,57 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,009 Prozent tiefer bei 1 851,89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 852,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 857,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 840,46 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0,244 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 01.07.2024, den Wert von 1 826,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, notierte der ATX Prime bei 1 785,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 635,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,56 Prozent aufwärts. Bei 1 889,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 1,94 Prozent auf 18,36 EUR), STRABAG SE (+ 1,29 Prozent auf 39,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,98 Prozent auf 10,30 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,70 Prozent auf 5,72 EUR) und Palfinger (+ 0,44 Prozent auf 22,70 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-4,21 Prozent auf 18,88 EUR), Frequentis (-2,29 Prozent auf 29,90 EUR), Rosenbauer (-1,40 Prozent auf 35,30 EUR), EVN (-1,16 Prozent auf 29,85 EUR) und Erste Group Bank (-1,14 Prozent auf 47,53 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 121 470 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,691 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,24 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,85 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at