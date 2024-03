Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich schlussendlich leichter

So bewegte sich der SLI am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Am Donnerstag fiel der SLI via SIX letztendlich um 0,52 Prozent auf 1 920,52 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,198 Prozent auf 1 926,74 Punkte an der Kurstafel, nach 1 930,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 931,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 917,48 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1,11 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 14.02.2024, einen Stand von 1 820,72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, wies der SLI einen Wert von 1 793,43 Punkten auf. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, bei 1 701,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,90 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 931,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,57 Prozent auf 483,30 CHF), Logitech (+ 1,71 Prozent auf 83,42 CHF), Sonova (+ 1,58 Prozent auf 289,30 CHF), Swiss Re (+ 1,21 Prozent auf 113,15 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,62 Prozent auf 42,31 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen ams (-10,11 Prozent auf 1,08 CHF), Swiss Life (-5,32 Prozent auf 630,60 CHF), Roche (-3,57 Prozent auf 232,40 CHF), SGS SA (-3,29 Prozent auf 85,32 CHF) und Kühne + Nagel International (-2,00 Prozent auf 239,60 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 16 093 792 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 256,386 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at