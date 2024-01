Anleger in Zürich warten auf Impulse: SMI notiert zum Handelsstart um seinen Vortagesschluss

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 11 185,43 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,290 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,065 Prozent fester bei 11 193,13 Punkten, nach 11 185,90 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 208,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 11 185,43 Einheiten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, wies der SMI einen Stand von 11 071,77 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 837,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, den Stand von 11 144,54 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Sonova (+ 0,48 Prozent auf 269,80 CHF), Novartis (+ 0,37 Prozent auf 90,74 CHF), Swiss Re (+ 0,31 Prozent auf 96,32 CHF), Swiss Life (+ 0,28 Prozent auf 583,00 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 515,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Richemont (-0,31 Prozent auf 111,75 CHF), Holcim (-0,28 Prozent auf 64,42 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,28 Prozent auf 35,88 CHF), Geberit (-0,23 Prozent auf 518,20 CHF) und Sika (-0,20 Prozent auf 255,10 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 98 663 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 274,212 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at