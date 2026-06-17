Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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17.06.2026 19:17:01
Applied Materials Advances AI Wearables With SENZ Platform
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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17.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
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17.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags in Rot (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
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17.06.26
|Pluszeichen in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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17.06.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag fester (finanzen.at)
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17.06.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)