QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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26.09.2026 18:00:01

ASML vs. Qualcomm: Which AI Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between ASML Holding (NASDAQ:ASML) and Qualcomm (NASDAQ:QCOM) in 2026 means weighing a hardware monopoly against a mobile chip leader that's working to diversify.

ASML provides the complex lithography tools the world's leading chipmakers use to etch tiny circuits onto silicon. Qualcomm, meanwhile, designs the processors and modems that power smartphones and vehicles worldwide. Both show up on lists of the best semiconductor stocks to own, but they occupy very different corners of the chip supply chain.

ASML manufactures lithography systems, which are massive machines that use light to print patterns on silicon wafers. It is currently the only company in the world capable of producing extreme ultraviolet (EUV) machines. These tools are indispensable for manufacturing the smallest, fastest chips found in smartphones and data centers. The company serves major chipmakers like Intel, TSMC, and Samsung, providing hardware, software, and ongoing maintenance.

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 525,60 0,70% ASML NV
QUALCOMM Inc. 178,08 4,02% QUALCOMM Inc.

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