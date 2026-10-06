ASOS Aktie
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
|
06.10.2026 11:49:42
Asos confirms hackers sent 'unauthorised' notification to app users
Dozens of people appear to have received a strange message from the clothing and beauty store's app.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu ASOS plc
|
06.10.26
|ROUNDUP: Mutmaßlicher Hackerangriff auf Online-Händler Asos (dpa-AFX)
|
06.10.26
|Asos investigating after app notification warned customers of ‘hack’ (Financial Times)
|
24.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
|
11.05.26
|ASOS-Aktie höher: Verkauf an Marks & Spencer überrascht positiv (dpa-AFX)
Analysen zu ASOS plc
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|28.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|28.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|28.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|5,41
|-8,15%
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