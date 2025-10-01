ASOS Aktie
|3,25EUR
|0,05EUR
|1,56%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Asos von 305 auf 275 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum des Online-Modehändlers sei geringer gewesen als gedacht, schrieb Richard Edwards am Dienstagabend nach einem Zwischenbericht des Modehändlers. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Geschäftsjahres erwartet er nun am unteren Ende der Prognosespanne./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Sell
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
2,75 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
2,88 £
|
Abst. Kursziel*:
-4,35%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
2,86 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,69%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plcmehr Nachrichten
Analysen zu ASOS plcmehr Analysen
|11:32
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:48
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:32
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:48
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.05.25
|ASOS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|3,19
|-0,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:37
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:32
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:30
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:29
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:05
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:03
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:02
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:38
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:04
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|09:57
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|09:48
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09:44
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|adidas Buy
|Warburg Research
|09:22
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:20
|Nike Neutral
|UBS AG
|09:12
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|08:59
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:57
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:37
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|07:59
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|PUMA Neutral
|UBS AG
|06:28
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.