ASOS Aktie

3,25EUR 0,05EUR 1,56%
ASOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
01.10.2025 11:32:43

ASOS Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Asos von 305 auf 275 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum des Online-Modehändlers sei geringer gewesen als gedacht, schrieb Richard Edwards am Dienstagabend nach einem Zwischenbericht des Modehändlers. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Geschäftsjahres erwartet er nun am unteren Ende der Prognosespanne./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Sell
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2,75 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
2,88 £ 		Abst. Kursziel*:
-4,35%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
2,86 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,69%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASOS plcmehr Nachrichten

Analysen zu ASOS plcmehr Analysen

11:32 ASOS Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:48 ASOS Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 ASOS Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASOS plc 3,19 -0,38% ASOS plc

Aktuelle Aktienanalysen

11:37 Hermès Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:32 ASOS Sell Goldman Sachs Group Inc.
11:30 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:29 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:05 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:03 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:02 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:49 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:38 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:04 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
09:57 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:56 BAT Buy Deutsche Bank AG
09:53 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
09:48 ASOS Buy Deutsche Bank AG
09:45 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
09:44 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 adidas Buy Warburg Research
09:22 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:21 Jungheinrich Buy Warburg Research
09:20 Nike Neutral UBS AG
09:12 Nike Equal Weight Barclays Capital
08:59 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:57 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:37 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:37 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:32 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:23 DHL Group Outperform Bernstein Research
07:59 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
07:49 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
07:45 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
07:38 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
07:35 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07:23 Nike Outperform RBC Capital Markets
07:16 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:29 PUMA Neutral UBS AG
06:28 ASML NV Buy UBS AG
30.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Boeing Buy UBS AG
30.09.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Lufthansa Halten DZ BANK
30.09.25 Nestlé Neutral UBS AG
30.09.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen