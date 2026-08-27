ASOS Aktie
|4,82EUR
|0,02EUR
|0,42%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Der Online-Versandhändler für Mode habe eine komplette operative und strategische Erneuerung vollzogen, schrieb Anne Critchlow am Donnerstag. Diese dauere bereits mehr als drei Jahre. Eine Erholung der Umsätze zeichne sich noch nicht ab, wohl aber neues Wachstum der Kundenzahlen. Das gehe in die richtige Richtung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 05:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Buy
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
6,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,67 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,15 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anne Critchlow
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
|
11.05.26
|ASOS-Aktie höher: Verkauf an Marks & Spencer überrascht positiv (dpa-AFX)
Analysen zu ASOS plc
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|05.08.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|4,82
|0,42%
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|Bernstein Research
|08:34
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|08:16
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:06
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:56
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|06:55
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Bechtle Buy
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|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Nagarro Hold
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