ASOS Aktie
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WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Der Verkauf des Fulfillment-Zentrums in Atlanta für netto 48 Millionen Pfund habe keine Auswirkungen auf das bereinigte Ebitda des Online-Modehändlers, da die Immobilie bereits vollständig abgeschrieben gewesen sei, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Transaktion führe aber zu weiteren jährlichen Einsparungen bei den Miet- und Betriebskosten./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Buy
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Unternehmen:
ASOS plc
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
4,00 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
3,60 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
3,14 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Adam Cochrane
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KGV*:
-