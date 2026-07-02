ASOS Aktie

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ASOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

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02.07.2026 10:07:38

ASOS Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Der Verkauf des Fulfillment-Zentrums in Atlanta für netto 48 Millionen Pfund habe keine Auswirkungen auf das bereinigte Ebitda des Online-Modehändlers, da die Immobilie bereits vollständig abgeschrieben gewesen sei, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Transaktion führe aber zu weiteren jährlichen Einsparungen bei den Miet- und Betriebskosten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Buy
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3,14 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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