ASOS Aktie
|5,91EUR
|0,28EUR
|4,97%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos von 420 auf 450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Olivia Venancio passte ihre Schätzungen am Dienstag an die letzten Signale vor dem Quartalsbericht an. Die von ihr ausgewerteten Kreditkartendaten deuteten darauf hin, dass die Dynamik vom Juli im August angehalten habe./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Equal Weight
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
4,50 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
5,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
5,04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Olivia Venancio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
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24.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
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11.05.26
|ASOS-Aktie höher: Verkauf an Marks & Spencer überrascht positiv (dpa-AFX)
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|ASOS Sector Perform
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|13:42
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|28.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:42
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|28.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|5,91
|4,97%
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|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|13:46
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:41
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:39
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|13:39
|SpaceX Buy
|UBS AG
|13:38
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:38
|Boeing Buy
|UBS AG
|13:37
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Medios Buy
|Warburg Research
|13:33
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|13:31
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|13:22
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|Jefferies & Company Inc.
|13:22
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|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:44
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|Bernstein Research
|12:44
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|Deutsche Bank AG
|10:47
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|Deutsche Bank AG
|10:47
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