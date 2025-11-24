ASOS Aktie

2,66EUR 0,02EUR 0,68%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

24.11.2025 07:41:29

ASOS Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos von 290 auf 210 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr belegten weitere Fortschritte bei der Trendwende des Online-Modehändlers, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Bilanz sehe besser aus, die Profitabilität sei gestiegen und die Lagerbestände seien zurückgegangen. Bei der Umsatzentwicklung warte sie aber immer noch auf den Wendepunkt, während die Wettbewerbsrisiken anhielten. Vor 2028 rechnet Roberts nicht mit einem positiven Ergebnis je Aktie./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Underweight
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2,10 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
2,53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
2,34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sarah Roberts 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

