FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 400 auf 450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Onlinehändlers gelinge derzeit auch ohne Hilfe des Marktumfelds, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Treiber höherer Gewinnziele sei eine starke Margenentwicklung./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.