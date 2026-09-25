ASOS Aktie
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WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 400 auf 450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Onlinehändlers gelinge derzeit auch ohne Hilfe des Marktumfelds, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Treiber höherer Gewinnziele sei eine starke Margenentwicklung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Buy
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,42 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,01 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
|
24.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
|
11.05.26
|ASOS-Aktie höher: Verkauf an Marks & Spencer überrascht positiv (dpa-AFX)
Analysen zu ASOS plc
|11:34
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|Deutsche Bank AG
|24.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:34
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
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|Deutsche Bank AG
|24.09.26
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|RBC Capital Markets
|24.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
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|ASOS Underweight
|Barclays Capital
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|25.03.25
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|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|ASOS Neutral
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|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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