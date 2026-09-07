ASOS Aktie

4,94EUR 0,09EUR 1,75%
ASOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

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07.09.2026 09:04:13

ASOS Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos auf 420 Pence verdoppelt und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Der Onlinemodehändler finde langsam die richtige Passform, schrieb Olivia Venancio am Freitag. Die Anlagestory verbessere sich bei moderaterem Rückgang von Umsatz und Bruttowarenvolumina. Auch bei den Verbindlichkeiten und beim Cashflow bessere sich die Lage./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Equal Weight
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
4,20 £
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
4,68 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
4,28 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Olivia Venancio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:04 ASOS Equal Weight Barclays Capital
27.08.26 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

ASOS plc 4,94 1,75% ASOS plc

Aktuelle Aktienanalysen

10:16 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:04 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
09:04 ASOS Equal Weight Barclays Capital
09:03 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:03 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:02 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:00 Deutsche Bank Buy Warburg Research
08:18 Infineon Buy Warburg Research
08:09 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:03 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:54 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:46 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:15 E.ON Buy UBS AG
07:11 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
06:43 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
06:43 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
06:28 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
04.09.26 OMV verkaufen Barclays Capital
04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
04.09.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
04.09.26 Shell Overweight Barclays Capital
04.09.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
04.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
04.09.26 BP Overweight Barclays Capital
04.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
04.09.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
04.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
04.09.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
04.09.26 AXA Overweight Barclays Capital
04.09.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
04.09.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
04.09.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 Allianz Underweight Barclays Capital
04.09.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
04.09.26 Continental Kaufen DZ BANK
04.09.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
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