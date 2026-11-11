Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
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11.11.2026 03:59:11
Astronics (ATRO) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Tuesday, Nov. 10, 2026
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Nachrichten zu Astronics Corp.
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16:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
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09.11.26
|Ausblick: Astronics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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20.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite klettert (finanzen.at)
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20.10.26
|Pluszeichen in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
Analysen zu Astronics Corp.
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