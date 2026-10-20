Zuversicht in New York: NASDAQ Composite klettert

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,21 Prozent höher bei 26 485,77 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,371 Prozent schwächer bei 26 332,92 Punkten, nach 26 430,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 601,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 179,74 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26 522,55 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 25 508,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 990,54 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 13,99 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Myriad Genetics (+ 38,48 Prozent auf 5,83 USD), Compugen (+ 9,64 Prozent auf 2,16 USD), BlackBerry (+ 7,41 Prozent auf 8,77 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,51 Prozent auf 144,88 USD) und AmeriServ Financial (+ 6,16 Prozent auf 4,65 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil FreightCar America (-31,28 Prozent auf 4,02 USD), Commercial Vehicle Group (-5,59 Prozent auf 2,70 USD), Patterson-UTI Energy (-4,32 Prozent auf 11,53 USD), Astronics (-4,12 Prozent auf 59,77 USD) und TTM Technologies (-3,66 Prozent auf 95,47 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 663 806 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Century Aluminum-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at