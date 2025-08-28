BVB Aktie

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

28.08.2025 19:24:38

Attraktive Gegner für BVB - Zweimal auf die Insel

MONACO (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) trifft in der Ligaphase der Champions League auf attraktive Gegner und bekommt ein Wiedersehen mit dem früheren BVB-Torjäger Erling Haaland. Neben dessen Club Manchester City muss der Fußball-Bundesligist auch beim Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur antreten.

Außerdem bekam das Team von Trainer Niko Kovac in Monaco für die Vorrunde mit Inter Mailand, Juventus Turin, dem FC Villarreal und Athletic Bilbao weitere interessante Gegner aus europäischen Top-Ligen zugelost. FK Bodö/Glimt aus Norwegen und der FC Kopenhagen sind die weiteren Kontrahenten der Westfalen.

Gespielt wird ab dem 16. September, die genauen Ansetzungen werden noch bekanntgegeben. Seit der vergangenen Saison spielen alle 36 Clubs in einer Liga, jeder Verein gegen acht Gegner. Der BVB spielt gegen Inter, Villarreal, Bodö/Glimt und Bilbao daheim. Auswärtsspiele stehen bei Manchester City, Tottenham, Juventus und in Kopenhagen an.

Die ersten acht Teams der Tabelle sind am Ende der Ligaphase für das Achtelfinale qualifiziert. Die Clubs auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen in einer neuen K.-o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen./lap/DP/he

