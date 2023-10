ATX aktuell: ATX klettert am Mittwochnachmittag

Der ATX gewinnt am Mittwoch an Fahrt.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,80 Prozent höher bei 3 175,38 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 105,124 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 3 150,31 Punkten, nach 3 150,31 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 180,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 145,05 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 1,79 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 11.09.2023, einen Stand von 3 149,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 110,18 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, bewegte sich der ATX bei 2 719,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 0,496 Prozent. Bei 3 560,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. 3 016,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 4,62 Prozent auf 108,60 EUR), Lenzing (+ 2,36 Prozent auf 39,05 EUR), Erste Group Bank (+ 2,34 Prozent auf 33,30 EUR), Andritz (+ 1,49 Prozent auf 46,42 EUR) und Raiffeisen (+ 1,47 Prozent auf 13,78 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-1,45 Prozent auf 122,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,77 Prozent auf 51,80 EUR), OMV (-0,27 Prozent auf 43,85 EUR), voestalpine (-0,16 Prozent auf 25,70 EUR) und Wienerberger (+ 0,00 Prozent auf 23,82 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der EVN-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 204 248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,577 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Unter den ATX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

