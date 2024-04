ATX-Handel aktuell: ATX zum Handelsende freundlich

Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,87 Prozent fester bei 3 538,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 113,057 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,052 Prozent auf 3 509,79 Punkte an der Kurstafel, nach 3 507,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 508,73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 541,77 Zählern.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,437 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 18.03.2024, bei 3 429,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, wies der ATX einen Stand von 3 343,28 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, wies der ATX einen Stand von 3 275,89 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,70 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 598,65 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell BAWAG (+ 3,04 Prozent auf 55,95 EUR), Lenzing (+ 2,88 Prozent auf 30,35 EUR), EVN (+ 2,12 Prozent auf 26,45 EUR), Erste Group Bank (+ 1,74 Prozent auf 42,68 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,66 Prozent auf 18,35 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Schoeller-Bleckmann (-1,06 Prozent auf 46,85 EUR), IMMOFINANZ (-0,64 Prozent auf 23,40 EUR), OMV (-0,41 Prozent auf 43,88 EUR), Raiffeisen (-0,12 Prozent auf 17,24 EUR) und Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 7,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 512 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 24,753 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

