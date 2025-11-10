ATX-Papier CPI Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in CPI Europe von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CPI Europe-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades CPI Europe-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die CPI Europe-Anteile bei 14,10 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die CPI Europe-Aktie investiert hat, hat nun 7,092 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 115,25 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 15,25 Prozent.

CPI Europe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at