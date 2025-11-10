CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|Lukrative CPI Europe-Anlage?
|
10.11.2025 10:03:57
ATX-Papier CPI Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in CPI Europe von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades CPI Europe-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die CPI Europe-Anteile bei 14,10 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die CPI Europe-Aktie investiert hat, hat nun 7,092 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 115,25 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 15,25 Prozent.
CPI Europe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IMMOFINANZ AG
Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Wien: ATX am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Wien: ATX klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
06.11.25
|ATX aktuell: ATX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|ATX aktuell: ATX sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
06.11.25