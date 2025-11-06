ATX aktuell: ATX sackt nachmittags ab

Der ATX zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Um 15:42 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,04 Prozent auf 4 782,35 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 142,049 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent leichter bei 4 783,93 Punkten, nach 4 784,37 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4 767,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4 794,62 Einheiten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,534 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Wert von 4 730,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 557,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, notierte der ATX bei 3 515,96 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 30,78 Prozent zu. Bei 4 857,40 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 3,47 Prozent auf 70,10 EUR), voestalpine (+ 2,44 Prozent auf 31,10 EUR), EVN (+ 1,13 Prozent auf 26,90 EUR), CPI Europe (+ 0,93 Prozent auf 16,34 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,91 Prozent auf 44,15 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-6,65 Prozent auf 23,15 EUR), PORR (-2,48 Prozent auf 25,55 EUR), AT S (AT&S) (-2,40 Prozent auf 30,45 EUR), Raiffeisen (-1,74 Prozent auf 30,56 EUR) und DO (-1,69 Prozent auf 203,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 166 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34,836 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,75 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at