PORR Aktie

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

06.11.2025 15:59:08

ATX aktuell: ATX sackt nachmittags ab

Der ATX zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Um 15:42 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,04 Prozent auf 4 782,35 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 142,049 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent leichter bei 4 783,93 Punkten, nach 4 784,37 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4 767,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4 794,62 Einheiten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,534 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Wert von 4 730,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 557,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, notierte der ATX bei 3 515,96 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 30,78 Prozent zu. Bei 4 857,40 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 3,47 Prozent auf 70,10 EUR), voestalpine (+ 2,44 Prozent auf 31,10 EUR), EVN (+ 1,13 Prozent auf 26,90 EUR), CPI Europe (+ 0,93 Prozent auf 16,34 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,91 Prozent auf 44,15 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-6,65 Prozent auf 23,15 EUR), PORR (-2,48 Prozent auf 25,55 EUR), AT S (AT&S) (-2,40 Prozent auf 30,45 EUR), Raiffeisen (-1,74 Prozent auf 30,56 EUR) und DO (-1,69 Prozent auf 203,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 166 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34,836 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,75 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

29.08.25 PORR Erste Group Bank
25.08.25 PORR Kauf Warburg Research
21.08.25 PORR Kauf Warburg Research
04.06.25 PORR accumulate Erste Group Bank
23.05.25 PORR buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 27,55 -8,62% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 16,25 -0,31% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 199,00 -0,75% DO & CO
Erste Group Bank AG 89,45 0,56% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,50 -1,12% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 21,65 -5,46% Lenzing AG
OMV AG 47,60 0,34% OMV AG
Österreichische Post AG 30,05 -0,33% Österreichische Post AG
PORR AG 25,45 0,39% PORR AG
Raiffeisen 31,16 1,17% Raiffeisen
Verbund AG 67,10 -2,89% Verbund AG
Vienna Insurance 43,75 -0,46% Vienna Insurance
voestalpine AG 32,34 3,85% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 754,18 -0,28%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

