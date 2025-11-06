PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Index im Blick
|
06.11.2025 15:59:08
ATX aktuell: ATX sackt nachmittags ab
Um 15:42 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,04 Prozent auf 4 782,35 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 142,049 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent leichter bei 4 783,93 Punkten, nach 4 784,37 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 4 767,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4 794,62 Einheiten.
ATX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,534 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Wert von 4 730,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 557,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, notierte der ATX bei 3 515,96 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 30,78 Prozent zu. Bei 4 857,40 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 3,47 Prozent auf 70,10 EUR), voestalpine (+ 2,44 Prozent auf 31,10 EUR), EVN (+ 1,13 Prozent auf 26,90 EUR), CPI Europe (+ 0,93 Prozent auf 16,34 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,91 Prozent auf 44,15 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-6,65 Prozent auf 23,15 EUR), PORR (-2,48 Prozent auf 25,55 EUR), AT S (AT&S) (-2,40 Prozent auf 30,45 EUR), Raiffeisen (-1,74 Prozent auf 30,56 EUR) und DO (-1,69 Prozent auf 203,50 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 166 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34,836 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,75 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu PORR AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
07.11.25
|ATX aktuell: ATX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|Fehlende Impulse in Wien: ATX Prime am Mittag kaum verändert (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX am Freitagmittag in Grün (finanzen.at)
|
07.11.25
|ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start in Grün (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
06.11.25
|ATX aktuell: ATX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu PORR AGmehr Analysen
|29.08.25
|PORR
|Erste Group Bank
|25.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|21.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|04.06.25
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.05.25
|PORR buy
|Warburg Research
|29.08.25
|PORR
|Erste Group Bank
|25.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|21.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|04.06.25
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.05.25
|PORR buy
|Warburg Research
|28.02.17
|PORR buy
|Erste Group Bank
|28.08.20
|PORR Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.08.20
|PORR Hold
|Erste Group Bank
|09.04.20
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.12.19
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|10.09.19
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|27,55
|-8,62%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|16,25
|-0,31%
|DO & CO
|199,00
|-0,75%
|Erste Group Bank AG
|89,45
|0,56%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,50
|-1,12%
|Lenzing AG
|21,65
|-5,46%
|OMV AG
|47,60
|0,34%
|Österreichische Post AG
|30,05
|-0,33%
|PORR AG
|25,45
|0,39%
|Raiffeisen
|31,16
|1,17%
|Verbund AG
|67,10
|-2,89%
|Vienna Insurance
|43,75
|-0,46%
|voestalpine AG
|32,34
|3,85%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 754,18
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.