AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Wiener Börse-Handel im Fokus 06.11.2025 17:59:24

ATX aktuell: ATX zum Handelsende leichter

ATX aktuell: ATX zum Handelsende leichter

Der ATX zeigte sich heute mit negativem Vorzeichen.

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,36 Prozent leichter bei 4 767,33 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 142,049 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,009 Prozent auf 4 783,93 Punkte an der Kurstafel, nach 4 784,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 4 794,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 753,31 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,846 Prozent abwärts. Der ATX wies vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Stand von 4 730,14 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 557,85 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Wert von 3 515,96 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 30,37 Prozent. Bei 4 857,40 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 2,57 Prozent auf 31,14 EUR), Verbund (+ 1,99 Prozent auf 69,10 EUR), EVN (+ 0,75 Prozent auf 26,80 EUR), CPI Europe (+ 0,68 Prozent auf 16,30 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,46 Prozent auf 43,95 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-7,66 Prozent auf 22,90 EUR), AT S (AT&S) (-3,37 Prozent auf 30,15 EUR), PORR (-3,24 Prozent auf 25,35 EUR), DO (-3,14 Prozent auf 200,50 EUR) und Wienerberger (-2,33 Prozent auf 25,14 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 317 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 34,836 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,17 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)mehr Nachrichten

Analysen zu AT & S (AT&S)mehr Analysen

05.11.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
04.11.25 AT & S buy Erste Group Bank
15.10.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
16.09.25 AT & S Erste Group Bank
04.08.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 30,15 -3,37% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 16,30 0,68% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 200,50 -3,14% DO & CO
Erste Group Bank AG 88,95 0,28% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,80 0,75% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 22,90 -7,66% Lenzing AG
OMV AG 47,44 -0,13% OMV AG
Österreichische Post AG 30,15 0,00% Österreichische Post AG
PORR AG 25,35 -3,24% PORR AG
Raiffeisen 30,80 -0,96% Raiffeisen
Verbund AG 69,10 1,99% Verbund AG
Vienna Insurance 43,95 0,46% Vienna Insurance
voestalpine AG 31,14 2,57% voestalpine AG
Wienerberger AG 25,14 -2,33% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 767,33 -0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen