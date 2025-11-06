ATX aktuell: ATX zum Handelsende leichter

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,36 Prozent leichter bei 4 767,33 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 142,049 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,009 Prozent auf 4 783,93 Punkte an der Kurstafel, nach 4 784,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 4 794,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 753,31 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,846 Prozent abwärts. Der ATX wies vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Stand von 4 730,14 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 557,85 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Wert von 3 515,96 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 30,37 Prozent. Bei 4 857,40 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 2,57 Prozent auf 31,14 EUR), Verbund (+ 1,99 Prozent auf 69,10 EUR), EVN (+ 0,75 Prozent auf 26,80 EUR), CPI Europe (+ 0,68 Prozent auf 16,30 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,46 Prozent auf 43,95 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-7,66 Prozent auf 22,90 EUR), AT S (AT&S) (-3,37 Prozent auf 30,15 EUR), PORR (-3,24 Prozent auf 25,35 EUR), DO (-3,14 Prozent auf 200,50 EUR) und Wienerberger (-2,33 Prozent auf 25,14 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 317 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 34,836 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,17 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at