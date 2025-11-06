EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
06.11.2025 12:27:05
Börse Wien: ATX am Donnerstagmittag fester
Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,01 Prozent stärker bei 4 784,67 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 142,049 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,009 Prozent auf 4 783,93 Punkte an der Kurstafel, nach 4 784,37 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 787,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 767,13 Zählern.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,485 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 730,14 Punkten auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 06.08.2025, einen Wert von 4 557,85 Punkten auf. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 3 515,96 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 30,84 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 4 857,40 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Punkte.
ATX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 2,07 Prozent auf 69,15 EUR), voestalpine (+ 1,52 Prozent auf 30,82 EUR), CPI Europe (+ 1,17 Prozent auf 16,38 EUR), Vienna Insurance (+ 0,69 Prozent auf 44,05 EUR) und EVN (+ 0,38 Prozent auf 26,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-6,85 Prozent auf 23,10 EUR), PORR (-1,72 Prozent auf 25,75 EUR), STRABAG SE (-1,34 Prozent auf 66,10 EUR), Raiffeisen (-1,29 Prozent auf 30,70 EUR) und AT S (AT&S) (-1,28 Prozent auf 30,80 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 122 789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 34,836 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus
In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,17 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Nachrichten
|
09:29
|Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start in Grün (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|ATX aktuell: ATX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: ATX Prime fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|ATX aktuell: ATX sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Habachtstellung: ATX Prime mittags unentschlossen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Wien: ATX am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Wien in Rot: ATX Prime notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)