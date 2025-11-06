Börse Wien: ATX am Donnerstagmittag fester

Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,01 Prozent stärker bei 4 784,67 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 142,049 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,009 Prozent auf 4 783,93 Punkte an der Kurstafel, nach 4 784,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 787,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 767,13 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,485 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 730,14 Punkten auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 06.08.2025, einen Wert von 4 557,85 Punkten auf. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 3 515,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 30,84 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 4 857,40 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Punkte.

ATX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 2,07 Prozent auf 69,15 EUR), voestalpine (+ 1,52 Prozent auf 30,82 EUR), CPI Europe (+ 1,17 Prozent auf 16,38 EUR), Vienna Insurance (+ 0,69 Prozent auf 44,05 EUR) und EVN (+ 0,38 Prozent auf 26,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-6,85 Prozent auf 23,10 EUR), PORR (-1,72 Prozent auf 25,75 EUR), STRABAG SE (-1,34 Prozent auf 66,10 EUR), Raiffeisen (-1,29 Prozent auf 30,70 EUR) und AT S (AT&S) (-1,28 Prozent auf 30,80 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 122 789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 34,836 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,17 Prozent, die höchste im Index.

