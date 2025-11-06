Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

Wiener Börse-Handel im Blick 06.11.2025 12:27:05

Anleger in Habachtstellung: ATX Prime mittags unentschlossen

Anleger in Habachtstellung: ATX Prime mittags unentschlossen

Kaum verändert zeigt sich der ATX Prime am Donnerstag.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,00 Prozent stärker bei 2 378,12 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,008 Prozent leichter bei 2 377,95 Punkten, nach 2 378,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 370,91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 379,49 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,658 Prozent zurück. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 06.10.2025, den Stand von 2 364,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 278,18 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 1 754,51 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 30,24 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 428,97 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 69,00 Prozent auf 3,38 EUR), Frequentis (+ 6,09 Prozent auf 76,60 EUR), Verbund (+ 2,07 Prozent auf 69,15 EUR), voestalpine (+ 1,52 Prozent auf 30,82 EUR) und CPI Europe (+ 1,17 Prozent auf 16,38 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Lenzing (-6,85 Prozent auf 23,10 EUR), Marinomed Biotech (-4,70 Prozent auf 19,25 EUR), Palfinger (-2,73 Prozent auf 30,30 EUR), Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR) und PORR (-1,72 Prozent auf 25,75 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 122 789 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 34,836 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,80 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Es ist ein Fehler aufgetreten!

