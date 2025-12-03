ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EVN-Aktie Anlegern gebracht.

Am 03.12.2015 wurden EVN-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das EVN-Papier an diesem Tag bei 10,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,000 EVN-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 27,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271,50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 171,50 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete EVN eine Marktkapitalisierung von 4,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at