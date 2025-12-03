Verluste in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 2 510,68 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 2 520,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 520,85 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 522,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2 504,41 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,728 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 409,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 291,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 768,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 37,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 522,52 Punkten. 1 745,07 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell UBM Development (+ 2,62 Prozent auf 23,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,54 Prozent auf 19,75 EUR), STRABAG SE (+ 1,41 Prozent auf 79,00 EUR), Addiko Bank (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR) und Verbund (+ 0,63 Prozent auf 63,40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-2,86 Prozent auf 3,40 EUR), Flughafen Wien (-2,18 Prozent auf 53,80 EUR), Wienerberger (-2,03 Prozent auf 28,90 EUR), Telekom Austria (-1,93 Prozent auf 8,64 EUR) und UNIQA Insurance (-1,86 Prozent auf 14,76 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 169 917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,505 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 9,05 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

