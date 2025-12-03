Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
|ATX Prime im Fokus
|
03.12.2025 15:59:08
Verluste in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück
Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 2 510,68 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 2 520,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 520,85 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 522,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2 504,41 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,728 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 409,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 291,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 768,69 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 37,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 522,52 Punkten. 1 745,07 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell UBM Development (+ 2,62 Prozent auf 23,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,54 Prozent auf 19,75 EUR), STRABAG SE (+ 1,41 Prozent auf 79,00 EUR), Addiko Bank (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR) und Verbund (+ 0,63 Prozent auf 63,40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-2,86 Prozent auf 3,40 EUR), Flughafen Wien (-2,18 Prozent auf 53,80 EUR), Wienerberger (-2,03 Prozent auf 28,90 EUR), Telekom Austria (-1,93 Prozent auf 8,64 EUR) und UNIQA Insurance (-1,86 Prozent auf 14,76 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 169 917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,505 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 9,05 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UNIQA Insurance AGmehr Nachrichten
|
03.12.25
|Börse Wien in Rot: ATX Prime gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
03.12.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
03.12.25
|ATX aktuell: ATX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|ATX-Handel aktuell: ATX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
02.12.25
|ATX-Handel aktuell: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu UNIQA Insurance AGmehr Analysen
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|25.11.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|25.11.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|20.07.21
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|30.07.20
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|15.06.20
|UNIQA Insurance Hold
|Commerzbank AG
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|21,50
|-0,92%
|Erste Group Bank AG
|96,30
|-0,36%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,15
|-0,18%
|Flughafen Wien AG
|55,00
|0,00%
|Marinomed Biotech AG
|19,25
|-2,53%
|OMV AG
|47,70
|-0,46%
|Raiffeisen
|34,64
|-1,31%
|STRABAG SE
|78,80
|0,00%
|Telekom Austria AG
|8,70
|0,23%
|UBM Development AG
|23,10
|0,00%
|UNIQA Insurance AG
|14,56
|-0,95%
|Verbund AG
|64,50
|1,18%
|Wienerberger AG
|29,08
|0,83%
|Wolford AG
|3,50
|-3,31%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 509,67
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.