Börse Wien in Rot: ATX Prime gibt letztendlich nach

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsschluss mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0,41 Prozent leichter bei 2 510,59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 2 520,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 520,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 504,41 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 522,39 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,725 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 409,61 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 03.09.2025, einen Stand von 2 291,74 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 1 768,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 37,50 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 522,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 3,43 Prozent auf 3,62 EUR), Warimpex (+ 2,00 Prozent auf 0,51 EUR), PORR (+ 1,57 Prozent auf 32,25 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,54 Prozent auf 19,75 EUR) und Verbund (+ 1,19 Prozent auf 63,75 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil CPI Europe (-2,88 Prozent auf 14,84 EUR), UNIQA Insurance (-2,26 Prozent auf 14,70 EUR), Wienerberger (-2,24 Prozent auf 28,84 EUR), ZUMTOBEL (-1,96 Prozent auf 3,50 EUR) und Raiffeisen (-1,63 Prozent auf 35,10 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 580 906 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,505 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,05 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at