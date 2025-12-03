Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,33 Prozent leichter bei 2 512,65 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 2 520,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 520,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 522,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 511,99 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 0,807 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 03.11.2025, den Stand von 2 409,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 291,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, stand der ATX Prime bei 1 768,69 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 37,61 Prozent. Bei 2 522,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 1,23 Prozent auf 33,00 EUR), DO (+ 0,76 Prozent auf 186,60 EUR), Rosenbauer (+ 0,66 Prozent auf 45,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,65 Prozent auf 6,18 EUR) und OMV (+ 0,46 Prozent auf 48,22 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-2,86 Prozent auf 3,40 EUR), Frequentis (-2,69 Prozent auf 65,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,06 Prozent auf 19,05 EUR), voestalpine (-1,55 Prozent auf 36,94 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,42 Prozent auf 83,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 31 796 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,505 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,71 erwartet. Mit 9,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

