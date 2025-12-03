XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Marinomed Biotech Aktie

Marinomed Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 03.12.2025 09:28:57

Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,33 Prozent leichter bei 2 512,65 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 2 520,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 520,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 522,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 511,99 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 0,807 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 03.11.2025, den Stand von 2 409,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 291,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, stand der ATX Prime bei 1 768,69 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 37,61 Prozent. Bei 2 522,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 1,23 Prozent auf 33,00 EUR), DO (+ 0,76 Prozent auf 186,60 EUR), Rosenbauer (+ 0,66 Prozent auf 45,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,65 Prozent auf 6,18 EUR) und OMV (+ 0,46 Prozent auf 48,22 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-2,86 Prozent auf 3,40 EUR), Frequentis (-2,69 Prozent auf 65,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,06 Prozent auf 19,05 EUR), voestalpine (-1,55 Prozent auf 36,94 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,42 Prozent auf 83,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 31 796 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,505 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,71 erwartet. Mit 9,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AGmehr Nachrichten